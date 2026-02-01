Irán compara las protestas con un «golpe» y advierte contra una guerra regional

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, calificó las recientes manifestaciones antigubernamentales de «golpe de Estado» y advirtió este domingo que una intervención militar de Estados Unidos provocaría una «guerra regional».

Estados Unidos bombardeó Irán en junio pasado durante una guerra de 12 días iniciada por Israel.

Y desde la ola de protestas, que ha causado miles de muertos, el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con un nuevo ataque contra la República Islámica, aunque en las últimas horas ambos enemigos parecen favorecer la vía diplomática.

Aún así, en sus primeras palabras desde mediados de enero, el ayatolá Alí Jamenei dijo que «los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional».

Los iraníes «no deben tener miedo» de la retórica de Trump, añadió, citado por la agencia de noticias Tasnim.

Las manifestaciones comenzaron como una expresión de descontento por el alto costo de la vida, pero se convirtieron en un movimiento masivo antigubernamental que los líderes del país han descrito como «disturbios» fomentados por Estados Unidos e Israel.

«Atacaron a la policía, los centros gubernamentales, los centros de la Guardia Revolucionaria, los bancos y las mezquitas, y quemaron el Corán (…) Fue como un golpe de Estado» y «fue reprimido», dijo Jamenei.

Teherán reconoce más de 3.000 muertes durante las protestas, pero insiste en que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes.

Los grupos defensores de los derechos humanos y los gobiernos extranjeros acusan, sin embargo a Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de reprimir las protestas a sangre y fuego con un saldo de miles de muertos.

La Unión Europea también ha presionado al país con la inclusión de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica acusado de orquestar la represión, en su lista de «organizaciones terroristas».

– «¡Vergüenza para Europa!» –

En represalia, el Parlamento iraní declaró el domingo como «grupos terroristas» a los ejércitos europeos.

Según imágenes transmitidas por la televisión pública, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el resto de diputados vestían un uniforme de los Guardianes en señal de solidaridad y desafío.

«¡Muerte a Estados Unidos!», «¡Muerte a Israel!», «¡Vergüenza a Europa!», corearon los diputados en el hemiciclo, el día del 47 aniversario del regreso del exilio a Irán del imán Jomeini, padre fundador de la República Islámica.

Los «Pasdaran» («guardianes» en persa), creados en 1979 por el líder supremo poco después de la Revolución, son considerados el ejército ideológico. Esta fuerza muy organizada controla sectores de la economía iraní.

Por el momento se ignora qué consecuencias tendrá el anuncio del Parlamento pero parece meramente simbólico.

– «Ya veremos» –

El ambiente en las calles de Teherán es febril.

Firuzeh, una iraní de 43 años, dijo a la AFP estar «muy preocupada y asustada».

«Veo las noticias constantemente (…) y a veces me despierto en medio de la noche para consultarlas», añadió esta ama de casa que prefiere no dar su apellido.

Estados Unidos ha desplegado en el Golfo una decena de buques, incluido el portaaviones «Abraham Lincoln», y las fuerzas armadas iraníes se declaran «en estado de alerta máxima».

Pero el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el sábado por la noche que una guerra no beneficia a su país ni a Estados Unidos y da prioridad a la diplomacia.

Un alto cargo dio cuenta de «progresos» de cara a «negociaciones» con Washington.

Trump afirmó que Teherán negocia con Washington pero no quiso entrar en detalles ni retiró sus amenazas. «Veremos qué pasa», se limitó a decir.

Estados Unidos y las potencias occidentales sospechan que Irán quiere dotarse del arma atómica y lo presionan para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear. Teherán asegura que solo persigue fines civiles.

El diario ultraconservador Kayhan titula el domingo: «Asia Occidental, patria de Irán y cementerio de Estados Unidos», mientras que la agencia de noticias Mehr asegura que varios miles de tumbas en Teherán están preparadas para recibir los restos de soldados estadounidenses en caso de ataque.

