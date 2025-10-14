Irán condena a dos franceses a más de 30 años de prisión por espionaje

1 minuto

Teherán, 14 oct (EFE).- La Justicia iraní condenó a dos ciudadanos franceses a penas de más de 30 años de prisión por cargos de espionaje para Francia, colaboración con Israel y conspiración contra la seguridad nacional.

Los dos ciudadanos franceses, cuya identidad no ha sido hecha pública, “son empleados del servicio de inteligencia de Francia” y fueron detenidos en marzo de 2023, informó hoy la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní. EFE

