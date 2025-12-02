Irán condena a EEUU al pago de 22.000 millones de dólares por apoyar las protestas de 2022

2 minutos

Teherán, 2 dic (EFE).- Un tribunal iraní condenó a Estados Unidos al pago de una multa de 22.000 millones de dólares en concepto de daños por su supuesto apoyo a las protestas de 2022 desatadas en el país persa por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.

La sala 55 del Tribunal General de Derecho Internacional de Teherán condenó al Gobierno de EE.UU. funcionarios estatales, militares, personas jurídicas y naturales por “financiar, incentivar y brindar apoyo material y moral a los agitadores que violaron la soberanía de la República Islámica de Irán”, anunció este martes el portavoz del Poder Judicial iraní, Asghar Jahangir, en una rueda de prensa.

Jahangir explicó que el juicio se inició tras una demanda colectiva de 607 familiares de fallecidos y heridos durante las protestas desatadas por la muerte de la joven iraní que sacudieron el país durante meses pidiendo el fin de la República Islámica.

Según la sentencia, las acciones del Gobierno estadounidense causaron lesiones físicas irreparables, daños psicológicos y grandes pérdidas económicas y morales a los demandantes y sus familias.

Así, por los fallecidos durante las protestas los condenados deberán pagar 5.820 millones de dólares; por daños morales 11.640 millones de dólares, entre otros.

Además, se condenó a los demandados al pago de todos los costos judiciales, incluidos gastos de juicio y honorarios de abogados.

Las protestas desatadas por la muerte de Amini sacudieron el país durante meses al grito de “mujer, vida, libertad” y solo desaparecieron tras una represión estatal que causó 500 muertos.

Los tribunales iraníes condenan con cierta frecuencia a las autoridades o individuos estadounidenses al pago de compensaciones por delitos supuestamente cometidos contra la República Islámica de Irán, pero tienen un carácter más bien propagandístico y nunca reciben ninguna de esas compensaciones.

En uno de los últimos casos, un tribunal iraní condenó al Gobierno estadounidense a pagar una indemnización de 2.662 millones de dólares por un atentado suicida en la ciudad portuaria de Chabahar que dejó 39 muertos y 70 heridos en 2009.

En diciembre de 2023, un tribunal iraní condenó al Gobierno estadounidense y a otras 41 instituciones e individuos del país al pago de 49.700 millones de dólares por el asesinato del general Qasem Soleimaní en Irak en 2020. Su muerte provocó una fuerte crisis entre Teherán y Washington. EFE

ash-jlr/rml