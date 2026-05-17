Irán condena asesinato de jefe militar de Hamás por Israel y lo tacha de “acto terrorista”

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Teherán, 17 may (EFE).- Irán condenó este domingo el asesinato por parte de Israel del comandante del brazo armado de Hamás en Gaza, Izz al Din al Haddad, lo tachó de un “acto terrorista” y denunció que Estados Unidos, por su apoyo al Estado hebreo, es “cómplice de todos estos crímenes”.

“Este acto terrorista y los asesinatos constituyen parte del plan criminal del régimen israelí para borrar la Palestina histórica, y Estados Unidos, como principal apoyo armamentístico, financiero y político del régimen de apartheid sionista, es cómplice de todos estos crímenes”, denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.

La cartera indicó además que el asesinato de dirigentes palestinos refleja la “incapacidad y desesperación” de Israel tras décadas de conflicto y sostuvo que estas acciones no lograrán quebrar la resistencia palestina.

“La eliminación física de comandantes de la resistencia y de las élites palestinas no solo no supondrá un golpe para la causa palestina y el camino de la resistencia, sino que servirá de inspiración a los combatientes en el camino hacia la dignidad y la liberación de Palestina”, añadió el comunicado.

Al Haddad murió en bombardeos israelíes contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche.

Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025, y le acusa de mantener rehenes cautivos bajo su mando en la capital gazatí.

Hamás es uno de los aliados de Irán, que lidera el llamado ‘Eje de la Resistencia’, integrado también por Hizbulá, en Líbano, y los hutíes de Yemen, además de varias milicias iraquíes. EFE

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