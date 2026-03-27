Irán condena el asesinato de seis diplomáticos en ataques israelíes contra Líbano

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Teherán, 27 mar (EFE).- Irán condenó este viernes el asesinato de seis diplomáticos en ataques israelíes contra su lugar de residencia en Líbano en lo que va de la guerra, y lo calificó como un ejemplo de “terrorismo organizado”.

“El acto terrorista del régimen sionista (Israel) en el asesinato de diplomáticos iraníes es un claro ejemplo de terrorismo organizado y una agresión evidente contra los principios fundamentales del derecho internacional”, denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.

Según el documento, seis diplomáticos iraníes han perdido la vida desde que Israel comenzó los ataques contra Líbano, tras estallar la guerra en Irán, el pasado el 28 de febrero, con la participación de Estados Unidos.

El ministerio de Exteriores iraní afirmó que “este crimen terrorista evidencia la naturaleza maliciosa” de Israel y constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, en particular del principio de inmunidad diplomática y del respeto a la soberanía del país anfitrión.

El ministerio aseguró que utilizará “todas las capacidades legales e internacionales” para perseguir el caso y exigir responsabilidades.

Irán había anunciado previamente la muerte de cuatro diplomáticos en la madrugada del 8 de marzo, en un ataque israelí contra el hotel Ramada en Beirut.

Israel y Estados Unidos también han asesinado a altos cargos de la República Islámica en Teherán, entre ellos el líder supremo, Alí Jameneí, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, además de varios mandos militares. EFE

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