Irán condena el atentado en Siria y recuerda responsabilidad de países intervencionistas

2 minutos

Teherán, 27 dic (EFE).- Irán condenó el atentado del viernes en una mezquita alauí de Homs (Siria), que causó 8 muertos y 18 heridos, y responsabilizó a países que, con sus “intervenciones ilegales”,“han contribuido a la expansión del terrorismo”, en una aparente referencia a Israel y Estados Unidos.

“El ataque terrorista contra los fieles en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib, de la ciudad siria de Homs, que dejó varios muertos y heridos, es un crimen atroz que condenamos enérgicamente”, afirmó en un comunicado, a última hora del viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Baghaei recordó además la postura de principios de la República Islámica de condenar de forma categórica todas las manifestaciones de terrorismo y extremismo violento.

Subrayó la responsabilidad de las partes que, mediante “intervenciones ilegales”, incluidos ataques contra la soberanía y la integridad territorial de Siria y la ocupación de partes del país, “han contribuido a la persistencia y expansión del terrorismo”, en alusión a EE. UU. e Israel, que ha realizado numerosos bombardeos contra el territorio sirio desde octubre de 2023.

El portavoz también recordó la responsabilidad del gobierno de transición sirio de identificar y castigar a los autores materiales e intelectuales del ataque, que se saldó con 8 muertos y 18 heridos.

Irán fue uno de los principales aliados del derrocado presidente sirio Bachar al Asad y lo ayudó, junto a Rusia, económica y militarmente a mantenerse en el poder tras la revuelta de 2011 y el posterior conflicto armado en ese país.

Después de la caída de Al Asad, en enero de 2025, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, denunció que Estados Unidos, Israel y un país de la región, en alusión a Turquía, estuvieron detrás de su derrocamiento.

El depuesto presidente sirio fue uno de los aliados regionales de Irán, como parte de la alianza informal antiisraelí denominada “Eje de la Resistencia”, integrada además por Hizbulá de Líbano, Hamás palestino, los hutíes de Yemen y milicias iraquíes. EFE

