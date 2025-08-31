Irán condena el “atroz ataque” de Israel en Yemen que mató a altos cargos hutíes

2 minutos

Teherán, 31 ago (EFE).- Irán condenó este domingo enérgicamente el “atroz ataque” de Israel contra Yemen, que costó la vida al primer ministro de los hutíes, Ahmed Ghaleb Naser al-Rahwi, y a varios de sus ministros, e instó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para frenar la “conducta beligerante” del Estado judío.

“El atroz ataque del régimen sionista contra infraestructuras y zonas residenciales de Yemen y el asesinato de altos responsables y ciudadanos inocentes constituye un claro crimen de guerra y de lesa humanidad”, denunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado difundido a última hora del sábado.

Irán calificó de “acción terrorista” el ataque israelí del pasado jueves contra una instalación que albergaba a decenas de altos cargos hutíes en la capital yemení, Saná, en el que murieron el primer ministro rebelde y varios miembros de su gabinete.

Ante esta acción, Teherán advirtió sobre las crecientes amenazas que la “expansión y el terrorismo organizado” israelí suponen para la paz y la seguridad internacionales, y reclamó una respuesta seria por parte de la comunidad internacional y de los países islámicos para “frenar la conducta beligerante” de Israel.

“El Consejo de Seguridad de la ONU y todos los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar urgentemente para detener las acciones bélicas del régimen ocupante y exigir responsabilidades a sus líderes criminales”, subrayó la Cancillería iraní.

Los hutíes de Yemen, que lanzan con frecuencia misiles balísticos y drones contra Israel en lo que describen como actos de solidaridad frente a la “masacre” en Gaza, forman parte de la alianza informal antiisraelí conocida como el “Eje de la Resistencia”, que integran también los palestinos de Hamás, el Hizbulá del Líbano y varias milicias iraquíes, lideradas por Teherán.

En respuesta a estos ataques, la aviación israelí ha bombardeado objetivos en Saná y otras zonas de Yemen.

Los enfrentamientos arrancaron tras el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel. EFE

ash/amg