Irán condena en ausencia a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi

1 minuto

Teherán, 1 dic (EFE).- Un tribunal revolucionario iraní ha condenado en ausencia al director de cine Jafar Panahi, ganador de numerosos premios internacionales, a un año de prisión por propaganda contra el sistema, informó este lunes uno de los abogados del cineasta.

«La Sección 26 del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán ha condenado en ausencia al señor Jafar Panahi a un año de prisión por actividades de propaganda contra el sistema», dijo en X Mostafa Nili, uno de los defensores del director, que se encuentra fuera de Irán en estos momentos. EFE

ash-jlr/rcf