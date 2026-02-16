Irán condena las «acciones ilegales e inhumanas» de EE.UU. contra Cuba

2 minutos

Teherán, 16 feb (EFE).- Irán condenó enérgicamente este lunes las “acciones ilegales e inhumanas” de Estados Unidos contra Cuba, donde ha intensificado un bloqueo que ha llevado al país caribeño a una crisis energética y a apagones por la escasez de combustible.

“Las sanciones económicas contra Cuba constituyen una violación flagrante de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular del derecho de los pueblos a la libre determinación y del principio de respeto a la soberanía nacional de los Estados”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un comunicado.

Baghaei afirmó que EE.UU. debe rendir cuentas por lo que consideró “violaciones continuas y sistemáticas, después de casi siete décadas de bloqueo económico impuesto a Cuba, que ha tenido amplias consecuencias humanas y materiales para el país y ha provocado graves vulneraciones de los derechos fundamentales del pueblo cubano”.

El diplomático expresó, además, la solidaridad de Teherán con el país caribeño, que sufre una grave crisis energética por escasez de combustible, después de que Washington detuviera el suministro de petróleo a la isla desde Venezuela tras capturar en enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Esta medida ha agravado el problema de los apagones en Cuba, que ya tiene fuera de servicio seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica por averías o mantenimiento, y que el domingo sufrió cortes de electricidad simultáneos en el 54 % de su territorio.

El Gobierno cubano señala que el impacto de las sanciones estadounidenses afecta a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a La Habana. EFE

