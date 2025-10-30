Irán condena los ataques israelíes en Gaza que han causado más de 100 muertos

Teherán, 30 oct (EFE).- Irán condenó los ataques israelíes en Gaza que han causado al menos 110 muertos, unos bombardeos que consideró como una violación del alto el fuego firmado por Israel y Hamás, auspiciado por Estados Unidos.

“Las últimas 24 horas de ataques israelíes contra personas indefensas en Gaza, llevados a cabo bajo las órdenes directas del primer ministro del régimen sionista y en clara violación del acuerdo de alto el fuego, constituyen otra indicación de la intención deliberada de Tel Aviv de continuar el genocidio de los palestinos”, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un comunicado emitido a última hora de anoche.

Baghaei llamó a la comunidad internacional y a todos los gobiernos “a detener estos crímenes y llevar a los perpetradores ante la justicia” y en especial a los “garantes del alto el fuego para frenar las acciones belicistas y genocidas de Israel”.

Al menos 110 personas murieron, entre ellas 46 niños y 20 mujeres, por bombardeos israelíes en la Franja de Gaza tras la reanudación anoche de los ataques del Ejército israelí, según un recuento en hospitales realizado por informadores gazatíes y compartido en una plataforma local.

El martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó «ataques contundentes» en Gaza tras una reunión de su gabinete de seguridad, después de que Hamás devolviera a Israel restos humanos que no corresponden a un rehén israelí.

Israel aseguró además que militantes palestinos atacaron a sus soldados en Rafah, en un enfrentamiento en el que murió un militar israelí, algo que Hamás negó. EFE

