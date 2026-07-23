Irán condena que Reino Unido haya dejado a Estados Unidos usar sus bases para ataques

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Redacción Internacional, 23 jul (EFE).- El Gobierno iraní condenó este jueves que Reino Unido haya autorizado por primera vez a los aviones estadounidenses usar sus bases militares para atacar a Irán, con lo que considera que se ha vuelto «cómplices de crímenes de guerra».

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró en un comunicado que esta decisión viola la carta de las Naciones Unidas. «La participación, asistiendo con la planificación y el desarrollo de los ataques sobre Irán supondrá complicidad con crímenes de guerra», advirtió.

Esta condena llega después de que, según confirmaron varias fuentes a Bloomberg esta semana, el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham haya autorizado que los aviones estadounidenses usaran sus bases en el océano Índico y la de Fairford, en Gloucestershire.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) confirmó hoy en un comunicado difundido por la agencia Tasnim que ayer Estados Unidos usó bombarderos B-1 que despegaron desde esa base británica para atacar su territorio.

Y aseguró que cualquier base utilizada para atacar territorio iraní pasa a formar parte de un «objetivo legítimo»: » dvertimos a la monarquía británica, principal causante de las desgracias de los pueblos de nuestra región (…) y que ha tenido la mayor participación en las recientes agresiones de Estados Unidos y el régimen sionista en Irán, que no se cargue más con esta responsabilidad», alegó ese cuerpo militar iraní.

Esta madrugada, Estados Unidos ha atacado la concurrida ruta de pregrinación de Arbain, según la Guardia Revolucionaria, que no dio más detalles el asunto, aunque esta madrugada la agencia estatal IRNA reportó un ataque en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, que ha causado dos muertos y once heridos.

Los «misiles enemigos» cayeron, segú IRNA, durante la madrugada del jueves sobre la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas. El incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de una terminal de pasajeros.

La IGRC ha respondido, según el comunicado, con ataques a la base catarí de Al-Useid, que aseguran que ha causado daños en la torre de control de la base aérea. Sin embargo, Catar no ha dado información de ningún ataque.

Después de que en junio Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio por terminada la tregua hace dos semanas al considerar que Irán violaba lo pactado.

Desde entonces, EE.UU. ha aumentado sus ataques sobre la República Islámica, que ha respondido con bombardeos sobre naciones del Golfo aliadas de la Casa Blanca como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. EFE

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