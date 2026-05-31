Irán condiciona cualquier pacto con EEUU al respeto de sus derechos

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Irán condicionó el domingo cualquier acuerdo con Estados Unidos a que se garanticen sus «derechos», subrayando que no cree «ni en las palabras ni en las promesas» de Washington en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Mientras que en los últimos días los dos países parecían acercarse a un acuerdo, el diario The New York Times informó el sábado, sin más detalles, que el presidente estadounidense había endurecido su propuesta y enviado una nueva versión de un posible protocolo de acuerdo a Teherán.

«No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní», dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un video transmitido por la televisión estatal.

Añadió que los negociadores iraníes «no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas».

El gobierno de Teherán reclama entre otros que se desbloqueen 12.000 millones de dólares en activos congelados y que se incluya a Líbano en un acuerdo global.

Tras semanas de negociaciones marcadas por duras declaraciones y ocasionales brotes de violencia, todavía no hay acuerdo para poner fin formalmente a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump ha dicho que sus prioridades son evitar que Irán desarrolle armas nucleares y reabrir Ormuz, una ruta comercial clave para el comercio de gas y petróleo.

«La garantía que necesito tener es que no habrá un arma nuclear», le dijo Trump el sábado a Lara Trump, su nuera y también presentadora de un programa en Fox News.

Sin embargo, las partes parecen lejos de un acuerdo en temas clave como el programa nuclear e Irán califica de «infundadas» las declaraciones de Trump sobre la destrucción de sus reservas de uranio enriquecido.

En su entrevista en Fox News, Trump dijo que ahora no «tiene prisa». «De forma lenta pero segura estamos logrando, creo, lo que queremos y si no obtenemos lo que queremos, vamos a terminar de otra manera», aseguró.

– Israel avanza en el sur de Líbano –

El conflicto empezó el 28 de febrero con los ataques a Irán de Israel y Estados Unidos y luego se extendió a otros países del Golfo hasta la tregua acordada el 8 de abril.

Aunque los ataques diarios en Irán y el Golfo han cesado, siguen algunos bombardeos esporádicos. El sábado, la Guardia Revolucionaria iraní derribó un dron militar estadounidense que estaba «a punto de entrar» en sus aguas territoriales, según informó el canal estatal IRIB.

Washington no ha confirmado el incidente.

Los peores combates desde el alto el fuego se produjeron a principios de esta semana, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron el puerto iraní de Bandar Abás, desatando una respuesta armada de Irán.

Pese a ello siguen las negociaciones, con mensajes contradictorios de las partes.

Trump asegura que Irán se ha comprometido a no cobrar «peajes» en el estrecho de Ormuz pero la agencia oficial de noticias iraní Fars lo desmintió.

Además el diputado Alireza Salimi, citado por la agencia ISNA, dijo que pronto se presentará en el parlamento un plan «para implementar la gestión y soberanía de Irán» sobre el estrecho.

El gobierno de Teherán insiste en que Líbano se incluya en cualquier acuerdo a pesar de los combates en curso y de la ampliación de la ofensiva del ejército israelí en el sur del país.

El ejército israelí anunció este domingo la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, una etapa más en su avance terrestre en el sur para del país derrotar al grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.

«Mis instrucciones son profundizar y extender nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el control de Hezbolá», afirmó este domingo el primer ministro Benjamin Netanyahu, asegurando que la toma de Beaufort es «una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo» en la ofensiva.

Ante este escenario, Francia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

«Si bien reconocemos el derecho de Israel, como el de todos los países, a la legítima defensa, a defenderse de los ataques de Hezbolá (…), nada puede justificar la prolongación de las operaciones militares israelíes en el Líbano y su ocupación cada vez más profunda del territorio libanés», declaró el ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot en el canal BFMTV.

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