Irán confirma «daños parciales» en el ataque israelí a una planta petroquímica iraní

2 minutos

Redacción Internacional, 8 jun (EFE).- Las autoridades de la provincia iraní de Juzestán confirmaron este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que causó «daños parciales», informaron medios oficiales de Irán.

«El régimen israelí ha atacado la compañía petroquímica Karun en Mahshahr, en la provincia de Juzestán. Según el encargado de seguridad de Juzestán, las instalaciones fueron alcanzadas por proyectiles, que causaron daños parciales a partes del complejo», indicó el medio iraní Press TV en su cuenta de la red social X.

Poco antes, el Ejército israelí había anunciado el ataque de sus Fuerzas Aéreas a «varios objetivos» de ese complejo petroquímico, situado en el suroeste de Irán.

El ataque se produjo en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó en la noche de este domingo con el ataque iraní a territorio israelí, en represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

Israel informó de ataques a zonas del oeste y centro de Irán, que a su vez lanzó una oleada de misiles en la noche del domingo y otra en la mañana del lunes contra territorio israelí, sin causar heridos.

Paralelamente, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra. EFE

llb/alf