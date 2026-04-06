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Irán confirma el bombardeo a petroquímica de Pars Sur, mayor yacimiento de gas del mundo

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Teherán, 6 abr (EFE).- Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. EFE

ash/rml

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