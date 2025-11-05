Irán confirma la liberación bajo fianza de dos franceses encarcelados en Teherán

Teherán, 5 nov (EFE).- Irán confirmó la liberación bajo fianza de dos ciudadanos franceses encarcelados en Teherán durante más de tres años por cargos de espionaje, dos semanas después de que el país galo liberara a una iraní detenida en París desde febrero pasado.

“Han sido liberados bajo fianza por orden del juez del caso”, informó a última hora del martes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei.

El diplomático iraní dijo que Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos por “delitos relacionados con la seguridad”, permanecerán bajo “vigilancia hasta la siguiente fase del proceso judicial”.

Horas antes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había anunciado en X que Kohler y Paris habían sido liberados de la prisión de Evin de Teherán en “un primer paso importante” y añadió que “el diálogo continúa para facilitar su regreso a Francia lo antes posible”.

“¡Qué alivio! Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos durante tres años en Irán, han salido de la prisión de Evin”, escribió Macron.

Kohler, profesora de literatura de 40 años, y su pareja, Jacques Paris, de 70, estuvieron encarcelados en Irán desde el 7 de mayo de 2022, último día de un viaje turístico a Irán.

Su liberación se dio dos semanas después de que Francia pusiera en libertad condicional a la ciudadana iraní Mahdie Esfandiari, de 39 años, detenida en París en febrero pasado por supuestamente promover el terrorismo en redes sociales.

A principios de octubre, el Ministerio iraní de Exteriores anunció que Teherán espera intercambiar “pronto” a los dos ciudadanos franceses por Esfandiari, quien, según la República Islámica, fue detenida por “apoyar al pueblo palestino” con mensajes en redes sociales.

Sin embargo, dos semanas después, la justicia iraní condenó a la pareja a más de 30 años de prisión por cargos de espionaje para Francia, colaboración con Israel y conspiración contra la seguridad nacional.

Francia presentó en mayo pasado una demanda contra Irán ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por la detención de los dos profesores, a los que París considera “rehenes de Estado”, denuncia que retiró a finales de septiembre.

Irán ha sido acusado por países occidentales de usar a presos con doble nacionalidad y extranjeros como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, una práctica calificada de “diplomacia de los rehenes” por otras naciones y organizaciones de derechos humanos.

Teherán liberó en enero a la periodista italiana Cecilia Sala en un aparente intercambio por el ciudadano iraní Mohammad Abedini, detenido en Italia a petición de Estados Unidos.

Actualmente, cerca de 20 ciudadanos europeos se encuentran detenidos en suelo iraní. EFE

