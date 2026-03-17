Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional

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Redacción Internacional, 17 mar (EFE).- La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, fue confirmada este martes por el gobierno iraní, después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo anoche en Teherán.

Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, la cuenta de X de Lariyani anunció su muerte «como mártir», que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno.

Además de Lariyani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio Consejo citado por la agencia de noticias Mizan.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el «hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí».

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.

Su asesinato fue anunciado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, esta mañana: «Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno», dijo en un comunicado. EFE

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