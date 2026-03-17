Irán confirma la muerte de Larijani e Israel promete el mismo destino para líder Mojtaba Jamenei

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Irán confirmó el martes la muerte de Alí Larijani, su poderoso jefe de seguridad, considerado uno de los líderes más influyentes de la República Islámica, e Israel juró «perseguir, encontrar y neutralizar» al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei.

Según la agencia de noticias iraní Fars, Larijani fue alcanzado por ataques de «aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija».

Varias horas antes, los Guardianes de la Revolución confirmaron la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato represivo central de Irán.

Israel Katz, ministro israelí de Defensa, había anunciado antes la muerte de ambos.

Larijani desempeñó un papel muy prominente desde el comienzo de la guerra, mientras sigue la incertidumbre sobre la situación del ayatolá Mojtaba Jamenei.

El ejército israelí indicó este martes que está decidido a «localizar, encontrar y neutralizar» al nuevo guía supremo iraní, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

Estas dos muertes son un duro golpe para la república islámica en medio de una guerra en la que han fallecido más de 1.000 personas y millones se han visto obligadas a desplazarse en Oriente Medio, especialmente en Líbano e Irán.

Larijani, matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Figuraba como uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de «represión violenta del pueblo iraní», tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

La televisión iraní mostró imágenes de multitudes congregadas con banderas iraníes ante el llamado de las autoridades a manifestarse para luchar contra los «complots» del enemigo.

En esta fecha, los iraníes suelen salir a las calles para celebrar el Año Nuevo persa y los periodistas de AFP reportaron que hubo festividades en Teherán con fuegos artificiales, entre los estruendos de los sistemas de defensa antiaérea.

– «Error absurdo» –

Desde el inicio de la guerra Irán ataca intereses estadounidenses, instalaciones energéticas e infraestructura civil de sus vecinos del Golfo y como medida adicional de presión mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz por donde transitan un 20% de las exportaciones mundiales de crudo y gas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que las grandes potencias ayuden en una misión para desbloquear esta vía y calificó de «error realmente estúpido» la negativa de numerosos países de la OTAN a prestar ayuda para proteger el tránsito de petroleros.

Por el momento la Alianza Atlántica lo descarta, al igual que otros aliados.

Además, el mandatario republicano arremetió contra el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, por rechazar su petición de ayuda.

«No ha mostrado apoyo, y creo que es un gran error», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. «Estoy decepcionado».

En el frente interno, Trump enfrenta el anuncio de la dimisión del director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC), Joseph Kent, que presentó su renuncia el martes alegando que «no puede, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán».

Trump declaró que la dimisión es «algo bueno» porque calificó a Kent como alguien «muy débil en materia de seguridad».

– «No tenemos espacio» para los desplazados –

Líbano se ha convertido en otro frente desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del anterior líder supremo, Alí Jamenei. Desde entonces 912 personas han muerto en Líbano y hay más de un millón de desplazados.

Si la guerra en Oriente Medio se extiende, podría provocar una crisis de refugiados «permanente», advirtió este martes el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan.

En Sidón, en el sur de Líbano, muchos desplazados duermen en sus autos ante la falta de albergues.

«Cada día llegan muchas personas buscando refugio, pero ya no tenemos espacio», dijo Jihan Kaisi, directora de una ONG que gestiona una escuela transformada en albergue, donde viven hacinadas más de 1.100 personas.

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