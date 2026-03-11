Irán considera inmorales e ilegales las nuevas sanciones de la UE a individuos y entidades

Teherán, 11 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores iraní consideró «absurdas», «inmorales» e «ilegales» las sanciones que la Unión Europea (UE) acordó este miércoles contra otros 19 individuos y entidades de Irán que considera responsables de la represión y violaciones graves de los derechos humanos en país.

«Esto es tan absurdo como inmoral y absolutamente ilegal: buscan castigar a Irán por ejercer su derecho inherente a la legítima defensa conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y por resistir la agresión brutal e ilegal de los Estados Unidos y el régimen israelí», dijo el portavoz iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en X.

El alto funcionario respondía así a la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aunque las sanciones son contra la represión de las protestas que comenzaron en diciembre y desde Teherán criticaron que es una respuesta a la actual guerra.

Kallas informó hoy de las nuevas sanciones, acordadas por los embajadores permanentes de los 27 Estados miembros, asegurando que «la UE sigue exigiendo responsabilidades a Irán» y alegando que envían “un mensaje a Teherán de que el futuro de Irán no puede construirse sobre la represión».

«Mientras continúa la guerra en Irán la UE protegerá sus intereses y perseguirá a los responsables de la represión interna», destacó Kallas.

Por su parte, Bagaei criticó que la UE sigue «armando, protegiendo y permitiendo a los agresores genocidas» y aseguró que la postura de los Veintisiete «no equivale a nada menos que complicidad activa en la anarquía internacional y en crímenes atroces» de EEUU e Israel.

Recientemente, la UE ya había incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas y había sancionado a otras 15 personas y seis entidades de Irán, entre ellas, al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas.

Igualmente, a finales de enero impuso medidas restrictivas a cuatro personas y seis entidades en virtud del régimen de sanciones específico de la UE por el apoyo de Teherán a los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, centrándose en el programa patrocinado por el Estado iraní para el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados. EFE

