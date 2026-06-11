Irán considera la tregua «prácticamente irrelevante» y cierra el estrecho de Ormuz

afp_tickers

4 minutos

Irán advirtió este jueves que la frágil tregua en Oriente Medio se ha vuelto «prácticamente irrevelante» y decretó el cierre total del estrecho de Ormuz tras la última serie de ataques cruzados con Estados Unidos.

En vigor desde el 8 de abril, tras más de un mes de bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán y represalias de Teherán contra la región, el alto el fuego se había respetado en gran medida a pesar de las declaraciones amenazantes de ambas partes.

Pero desde el domingo la situación escaló, primero con una conflagración entre Irán e Israel y después con ataques entre la república islámica y Estados Unidos que estallaron el martes por la noche y continuaban este jueves.

Es «difícil mantenerse optimista», resumió este jueves el portavoz de la cancillería de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, que llamó a la diplomacia y al diálogo.

Una delegación catarí partió este jueves de Teherán, adonde llegó el miércoles para tratar de avanzar en una vía diplomática que parece ahora mismo en vía muerta. Países como China, Rusia y Arabia Saudita han pedido en las últimas horas un regreso urgente a la mesa de diálogo.

– Cierre «hasta nueva orden» –

Los ataques de Estados Unidos «convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante», afirmó la cancillería iraní en un comunicado tras la segunda noche de bombardeos sobre su territorio.

Poco después, la autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó el cierre total «hasta nueva orden» de esta vía, como habían amenazado la víspera los Guardianes de la Revolución.

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques israeloestadounidenses desencadenaron la guerra, Irán restringe en gran medida la navegación por esta vía crucial para el comercio de hidrocarburos, aunque hasta ahora había permitido el paso de unos veinte buques diarios.

Durante la última noche, el ejército estadounidense afirmó haber atacado «centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país».

Tres personas resultaron heridas, afirmaron los medios iraníes, que reportaron explosiones en la isla de Qeshm, en Minab, Sirik y en el puerto de Bandar Abás, en el sur.

Irán respondió con el lanzamiento de una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania, que fueron todos interceptados, y con nuevos ataques contra sus vecinos del Golfo, aliados de Washington.

En Baréin, una niña resultó herida por los restos de un dron. Kuwait tuvo que cerrar brevemente su espacio aéreo por los proyectiles iraníes.

– 38ª promesa de acuerdo –

La escalada empezó el martes después de un nuevo anuncio de acuerdo inminente por parte del presidente Donald Trump, que ya lo ha prometido en 38 ocasiones desde el inicio de la guerra, según un recuento de la CNN.

«Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles», se quejó el presidente estadounidense el miércoles ante la prensa.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reprochó a Irán que «juegue al gato y al ratón» en las conversaciones.

«Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso», amenazó.

Lejos de amilanarse, los Guardianes de la Revolución, el poderoso ejército ideológico de Irán, advirtió que sus fuerzas atacarían cualquier barco que intentara cruzar el estratégico estrecho de Ormuz.

Poco después, la Marina iraní anunció ataques contra «dos navíos» que intentaban cruzarlo «ilegalmente».

La agencia de transporte marítima británica UKTMO informó de un buque en llamas frente a Omán, sin dar más detalles.

La víspera, un petrolero resultó atacado, en esta ocasión por fuerzas estadounidenses que imponen un bloqueo naval sobre Irán.

Según el ejército norteamericano, el buque intentaba saltar ese bloqueo para exportar petróleo desde Irán. Tres marineros indios murieron, según Nueva Delhi.

Estados Unidos e Irán ya se habían atacado mutuamente entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. El domingo y el lunes también hubo ataques directos entre Israel e Irán por primera vez desde la implementación de la tregua.

El detonante fue un bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, un bastión del movimiento proiraní Hezbolá, que en marzo abrió un segundo frente en la guerra al atacar a Israel en apoyo a Teherán.

La república islámica exige que todo acuerdo de paz en la guerra regional debe incorporar también un alto el fuego en Líbano, donde las operaciones israelíes dejaron más de 3.600 muertos en este conflicto.

bur-roc/alh/ms/arm/cjc/dbh/avl