Irán consideraría la dilución de uranio al 60 % a cambio del levantamiento de sanciones

Teherán, 9 feb (EFE).- Irán afirmó este lunes que estaría dispuesto a diluir el uranio enriquecido al 60 % – muy cerca del 90 % para el uso militar- si Estados Unidos levanta todas las sanciones impuestas en su contra como resultado de las negociaciones nucleares que retomaron las partes el viernes.

“La posible dilución de uranio al 60 % a cambio de la anulación de las sanciones depende de la respuesta sobre la cuestión de si se levantarán todas las sanciones”, afirmó el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, según informó la agencia Mehr.

Eslami indicó que cualquier acuerdo en este sentido dependerá de la disposición de las potencias mundiales a anular todas las sanciones que afectan a la economía iraní.

Hasta ahora, las autoridades iraníes han descartado enviar los más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido a un tercer país, como una de las supuestas condiciones planteadas por la parte estadounidense en las negociaciones nucleares indirectas que las partes retomaron el viernes en Mascate, Omán, bajo mediación de este país.

Estas negociaciones fueron calificadas como positivas por ambas partes, que se han mostrado dispuestas a continuar las conversaciones, sin precisar aún una fecha.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, que preside la delegación iraní en las negociaciones, ha insistido en los últimos días en el derecho “indiscutible” de su país al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, aunque dijo que está dispuesto a disipar las preocupaciones sobre el programa nuclear iraní “de manera transparente y generar confianza”.

Según Araqchí, la cuestión nuclear es el único tema en discusión en las negociaciones con Washington, y ha tachado de indiscutible el programa de misiles iraní.

Las negociaciones entre Irán y EE. UU. se producen en uno de los momentos más bajos de la República Islámica, tras las protestas más violentas desde su fundación en 1979, ocurridas en enero, y después de las amenazas de Trump de intervenir militarmente en Irán si no se alcanzaba un acuerdo o si continuaba la represión letal de los manifestantes.

Para ello, ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y llegaron a su fin tras una represión en la que Teherán reconoce 3.117 muertos.

Sin embargo, organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.961 los fallecidos, aunque continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, así como 51.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque, según Naciones Unidas, estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar. EFE

