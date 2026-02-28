Irán continúa sin internet doce horas después de que las autoridades lo cortaran

2 minutos

Redacción internacional, 28 feb (EFE).- La conexión de internet en Irán se mantiene cortada en todo el país doce horas después de que el Gobierno iraní decidiera interrumpirla tras los ataque aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos, según la organización NetBlocks.

«Las métricas muestran que Irán ha estado desconectado (de internet) durante 12 horas después de que el régimen impusiera un apagón nacional de internet en medio de ataques militares estadounidenses e israelíes», aseguró a través de sus redes sociales la organización, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Según su gráfico, la conectividad actual es del 1 % respecto a los niveles normales.

EFE pudo constatar que las conexiones están caídas. Las líneas telefónicas, que también se interrumpieron poco después del ataque, han regresado a la normalidad.

El Gobierno iraní ya recurrió a la interrupción del servicio de internet durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre y que desembocaron en la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron por la represión del régimen.

Entonces, la interrupción total del servicio de internet se prolongó más de dos semanas.

También en junio del año pasado, Irán suspendió el acceso a internet durante la guerra de los doce días lanzada por Israel.

El Gobierno iraní justificó entonces que los sistemas de internet ayudaban a la geolocalización de los drones lanzados contra su territorio y a las comunicaciones israelíes con agentes en el país.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado por la mañana un ataque contra objetivos en la nación persa, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo calificó de operación militar «masiva» con el objetivo de «aniquilar» y «destrozar» al régimen de lo ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país. EFE

jfu/mgr