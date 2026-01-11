Irán convoca a embajador británico tras retirar un manifestante bandera iraní en Londres

2 minutos

Londres, 11 ene (EFE).- El Gobierno iraní ha convocado al embajador británico en Teherán después de que el sábado un manifestante retirara la bandera de la República Islámica de su misión diplomática en Londres, informó este domingo Sky News.

El canal británico, que citó informaciones de la televisión estatal iraní, dijo que el llamamiento se produjo por el ultraje a la bandera oficial del régimen islamista así como por declaraciones del ministerio de Exteriores británico en apoyo a los manifestantes en Irán.

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), en las protestas que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.

En el Reino Unido, ha habido movilizaciones desde el pasado jueves, convocadas desde Estados Unidos por Reza Pahlaví, heredero del sah depuesto por los ayatolás en Irán en 1979.

En la manifestación del sábado, un hombre se encaramó al balcón de la embajada de Irán en Londres, donde cambió la bandera oficial por la imperial, lo que fue recogido en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales.

Posteriormente, otro vídeo pareció mostrar a un representante de la embajada volviendo a colocar la bandera de la República Islámica.

La Policía londinense practicó dos detenciones, una por allanamiento agravado y agresión a un trabajador de los servicios de emergencia, y otra por allanamiento agravado, y dijo que buscaba a una tercera persona también por presunto allanamiento.

Este domingo, centenares de personas, en su mayoría exiliados iraníes, se han manifestado a las puertas de Downing Street -residencia y despacho del primer ministro británico- a favor del retorno a Irán de Pahlaví y han pedido apoyo a Estados Unidos e Israel para derrocar la teocracia islamista. EFE

jm/rod