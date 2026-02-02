Irán convoca a todos embajadores europeos por designación del CGRI como terrorista

1 minuto

Teherán, 2 feb (EFE).- Irán ha convocado a todos los embajadores de los países europeos con presencia en suelo iraní por la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como cuerpo terrorista por parte de la Unión Europea (UE) por la represión de las protestas.

“Entre ayer y hoy, todos los países europeos y los Estados miembros de la Unión Europea que tienen embajada en Teherán fueron convocados al Ministerio de Exteriores, y la protesta de la República Islámica de Irán les fue notificada por escrito”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei. EFE

