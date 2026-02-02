Irán convoca a todos los embajadores europeos por la designación del CGRI como terrorista

2 minutos

Teherán, 2 feb (EFE).- Irán ha convocado a todos los embajadores de los países europeos con presencia en suelo iraní por la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte de la Unión Europea (UE) por la represión de las protestas.

“Entre ayer y hoy, todos los países europeos y los Estados miembros de la Unión Europea que tienen embajada en Teherán fueron convocados al Ministerio de Exteriores, y la protesta de la República Islámica de Irán les fue notificada por escrito”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El diplomático consideró esta acción como “una medida mínima” e indicó que Teherán está estudiando “un conjunto de acciones” y “medidas de represalia” por la decisión de la UE, que calificó de “ilegal, injustificada y gravemente errónea”.

Baghaei consideró la designación como “una ofensa al pueblo iraní”, un “insulto” y un “error de cálculo estratégico” por parte de la UE.

“Realmente hay que dar el pésame a los pueblos de Europa, cuyos responsables políticos, con una visión tan estrecha y únicamente para complacer a una parte que ha perpetrado el mayor genocidio del siglo (Israel), han cometido semejante acción”, aseguró.

Los ministros de Exteriores de la UE alcanzaron el jueves un acuerdo para incluir a la Guardia en la lista de organizaciones terroristas del bloque por la represión de las protestas en Irán.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6,842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.

Como respuesta a la designación europea, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, anunció ayer que el hemiciclo había declarado terroristas a los ejércitos de los países europeos, en una medida recíproca establecida en la legislación iraní.

Además, Qalibaf ha encomendado a la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento que los agregados militares de los países de la Unión Europea en Irán sean declarados terroristas.

Todo esto se produce en medio de fuertes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que ayer volvió a amenazar con un ataque a Irán si la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de militares más, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico. EFE

ash-jlr/alf