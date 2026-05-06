Irán crea un organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz

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Teherán, 6 abr (EFE).- Irán ha creado un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la estratégica vía por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de su bloqueo por parte de la República Islámica como respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

La autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, informó la televisión estatal Press TV.

“Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz”, indicó el canal estatal. EFE

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