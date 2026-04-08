Irán cree que violaciones al plan de paz hacen «irrazonable» un alto el fuego o negociar

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Redacción Internacional, 8 abr (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró este miércoles que las violaciones que se han dado a varios puntos clave de su plan para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen que no se considere razonable un alto el fuego bilateral o las propias negociaciones.

«La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, un alto el fuego bilateral o negociaciones son irrazonables», dijo en un comunicado publicado en X. EFE

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