Irán da por finalizado el acuerdo de 2015 que limita su programa nuclear

Este contenido fue publicado en
Teherán, 18 oct (EFE).- Irán afirmó este sábado que ya no está sujeto a limitaciones sobre su programa nuclear por la expiración hoy del acuerdo nuclear de 2015, aunque enfatizó que sigue comprometido con la diplomacia.

“Todas las disposiciones, (del acuerdo) incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. EFE

