Irán da por finalizado el acuerdo de El Cairo con la agencia nuclear de la ONU
Teherán, 20 nov (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este jueves que su país da por “oficialmente terminado” el acuerdo de cooperación alcanzado en septiembre en El Cairo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras la aprobación de una resolución en su contra por parte de la Junta de Gobernadores de la agencia nuclear.
«El acuerdo de El Cairo se considera oficialmente terminado”, dijo Araqchí, quien indicó que se ha enviado una carta al director del OIEA, Rafael Grossi, informándole de ello. EFE
