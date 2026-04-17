Irán declara abierto el estrecho de Ormuz ante el inicio de la tregua en Líbano

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Irán declaró «totalmente abierto» el estrecho de Ormuz este viernes, cuando empezó una tregua en Líbano entre Israel y Hezbolá, dos acontecimientos que alentaron la esperanza de desencallar las negociaciones de paz entre Teherán y Washington.

El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y proyectiles por el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.

Pero después de la tregua en Líbano, donde Israel combatía al movimiento proiraní Hezbolá, el canciller de Teherán, Abás Araqchi, anunció la reapertura de este paso, lo que provocó una fuerte caída de los precios del crudo.

«En línea con el alto al fuego en Líbano, el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego», dijo Araqchi en la red social X.

La navegación de buques militares sigue estando prohibida, matizó por su parte un alto funcionario militar iraní, citado por la televisión estatal.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel, y quedó inicialmente excluido del cese de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Tras empezar la tregua de 10 días, numerosas familias empacaron este viernes sus pertenencias, las amarraron al capó y se echaron a la carretera para regresar a sus casas, en el sur de Beirut o en el sur del país.

«Hemos estado en la calle yendo de un lugar a otro porque no había espacio en los refugios», afirmó a la AFP Insaf Ezzedine, un vecino del sur de Beirut de 42 años.

«Esperamos que la guerra termine y podamos volvar a nuestras casas y vivir en paz», agregó.

– ¿Proceso «muy rápido»? –

El anuncio de Teherán sobre Ormuz hizo desplomar los precios del petróleo, que ya habían empezado a bajar ante la expectativa de una posible salida negociada al conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró inmediatamente el anuncio. «¡GRACIAS!», publicó en su plataforma Truth Social, donde dijo que Irán está desminando el estrecho con ayuda de Estados Unidos.

Aún así, advirtió que el bloqueo de Washington a los puertos iraníes impuestos desde el lunes para presionar a Irán va a continuar.

«El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán -y únicamente a Irán- hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completada al 100%», dijo Trump, refiriéndose a los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr un acuerdo de paz.

El alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz suponen dos pasos clave para Washington de cara a lograr un acuerdo de paz con Irán, que insistía en que el cese de los combates en Líbano debía formar parte de cualquier pacto.

Pakistán ha liderado los esfuerzos diplomáticos para que Teherán y Washington vuelvan a conversar, tras una primera ronda que se saldó sin resultados.

«El proceso debería ir muy rápido puesto que la mayoría de los temas ya han sido negociados», dijo Trump, quien afirmó que el acuerdo estaba muy cerca.

– Israel levanta restricciones de guerra –

Señal de cambio, el ejército israelí afirmó que levantaba las restricciones impuestas por la guerra.

Con todo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.

«Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones» del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.

No obstante, Trump rechazó esa idea y aseguró que Estados Unidos trabajaría con Líbano para «lidiar con» Hezbolá.

«Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!», afirmó el republicano en otra publicación en Truth Social.

Minutos antes de que el alto el fuego entrara en vigor, el jueves a medianoche, Israel bombardeó la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, y mató a al menos 13 personas y destrozó seis bloques de viviendas, según un funcionario municipal.

Y la agencia nacional de noticias libanesa señaló el viernes que una persona murió en un ataque en el sur de Líbano pese a la tregua.

Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar «ataques planeados, inminentes o en curso», y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió no obstante que los combates al norte de esa zona se podrían reanudar, por lo que los habitantes que regresen allí podrían ser llamados a evacuar de nuevo.

Pese a estos avisos, decenas de miles de desplazados libaneses decidieron volver a su hogar.

De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el «dedo en el gatillo» por si Israel viola la tregua.

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