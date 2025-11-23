Irán declara controlado el incendio en sus bosques hircanos, patrimonio de la UNESCO

2 minutos

Teherán, 23 nov (EFE).- Las autoridades iraníes declararon este domingo que ha sido controlado el incendio en los bosques hircanos del norte del país, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, tras una semana de actividades de extinción que se intensificaron ayer con el uso de aviones cisterna y helicópteros.

“El incendio está prácticamente controlado y las áreas restantes corresponden únicamente a quemaduras de hojas y troncos”, dijo a la televisión estatal el jefe de la Organización de Gestión de Crisis, Hosein Sajedi Nia.

El funcionario afirmó que las labores para extinguir completamente estos últimos focos podrían extenderse entre dos y tres días.

Asimismo, Glomali Fakhari, director de la Media Luna Roja de la provincia de Mazandarán, donde se encuentran los bosques, informó que el fuego ha sido controlado en aproximadamente un 90 % y que “solo una pequeña porción del incendio permanece activa”.

“Actualmente, la situación es estable, aunque se mantiene la vigilancia para evitar la reactivación de las llamas en las zonas afectadas”, agregó Fakhari.

Irán intensificó ayer la lucha contra las llamas en los bosques hircanos con 520 efectivos, ocho helicópteros y dos aviones cisterna.

Además, dos helicópteros y un avión cisterna de Turquía llegaron al lugar del incidente, a petición de Irán, para ayudar a sofocar el incendio.

Según las autoridades iraníes, el incendio, que comenzó el 15 de noviembre, ha consumido ocho hectáreas de los bosques hircánicos, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2019 y considerados uno de los ecosistemas más antiguos del planeta, con una antigüedad estimada de entre 25 y 50 millones de años.

Este refugio histórico alberga más de 3.200 especies de plantas, numerosas especies endémicas y fauna emblemática, como el leopardo persa, el oso pardo y el lince. EFE

ash/alf

(Vídeo)