Irán declara terroristas a ejércitos de países de la UE tras su decisión contra el CGRI

1 minuto

Teherán, (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que la República Islámica considera terroristas a los ejércitos de los países de la Unión Europea (UE), en represalia por su decisión de declarar terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) por las represión de las protestas.

“De conformidad con el artículo siete de la Ley de Medidas Recíprocas frente a la designación del Cuerpo de Guardianes como organización terrorista, los ejércitos de los países europeos serán considerados grupos terroristas”, señaló Qalibaf durante una sesión del Parlamento, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia.

El presidente del Parlamento, vestido con el uniforme de la Guardia, al igual que otros diputados, advirtió además de las consecuencias de declarar terrorista al cuerpo militar de élite iraní. EFE

ash/vh