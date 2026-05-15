Irán declina por el momento la propuesta rusa de llevarse su uranio para facilitar la paz

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Nueva Delhi, 15 may (EFE).- El canciller de Irán, Abás Araqchí, declaró este viernes que la propuesta de Rusia de llevarse el uranio iraní para facilitar un acuerdo de paz con EEUU debía dejarse «para más adelante», al estar las negociaciones estancadas en este punto.

«No forma parte de las negociaciones (…) Llegamos a la conclusión, dado que es (un tema) difícil y que estamos en casi un punto muerto en este asunto en particular, de posponer esto para etapas posteriores de la negociación», declaró Araqchí durante una rueda de prensa al margen de la reunión de cancilleres de los BRICS en Nueva Delhi.

El desarrollo del programa nuclear iraní ha sido uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones de paz mediadas por Pakistán para acabar la guerra iniciada el 28 de febrero.

EE. UU. ha señalado en varias ocasiones que la continuación del programa nuclear es inaceptable, mientras que Irán busca que ese tema se discuta en una segunda parte de las negociaciones, solo después de haber cesado completamente las hostilidades.

En 2015, Rusia aceptó 11.000 kilogramos de uranio enriquecido a bajo nivel por parte de Irán, como parte de un acuerdo multilateral para asegurar que el programa nuclear iraní era exclusivamente pacífico.

«Irán nunca ha querido armas nucleares. Lo dijimos en 2015. Tenemos un programa nuclear pacífico», declaró el canciller iraní este viernes.

A finales de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Rusia había vuelto a ofrecer una «ayuda» similar para limitar las reservas de uranio enriquecido de Irán.

Araqchí aseguró que volverá a discutir con Rusia la propuesta en el futuro, añadiendo que agradece la intención de Moscú de «ayudar con la resolución de este problema».

Este mismo viernes en la capital india, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, pidió transformar las actuales treguas en Oriente Medio en un «acuerdo definitivo» de cese de hostilidades y defendió la creación de una estructura regional estabilizadora para evitar nuevas crisis en la región. EFE

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