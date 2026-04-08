Irán denuncia ataques contra una refinería tras la entrada en vigor del alto el fuego

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Teherán, 8 abr (EFE).- La Compañía Nacional de Petroleo de Irán denunció este miércoles un “cobarde ataque de los enemigos” contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor del alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

“Alrededor de las 10 de la mañana (6:30 GMT) de este miércoles, las instalaciones de la refinería de petróleo de Lavan, situadas en la isla de Lavan, sufrieron un cobarde ataque por parte de los enemigos”, informó la compañía en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

El supuesto ataque se produjo horas después de que durante la madrugada del miércoles (hora iraní) entrase en vigor el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos. EFE

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