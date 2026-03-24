Irán denuncia daños en 114 museos y sitios históricos por ataques de EE.UU. e Israel

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Teherán, 24 mar (EFE).- Las autoridades iraníes denunciaron este martes daños en 114 sitios patrimoniales, entre ellos museos y zonas históricas, y en 292 centros médicos, como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

«Estos actos violan la Convención de La Haya de 1954. Irán insta a la UNESCO y a los organismos internacionales a tomar medidas efectivas para proteger el patrimonio común», denunció el Gobierno iraní en un mensaje a través de su cuenta en X.

El gobierno iraní publicó el pasado 19 de marzo fotos que mostraban daños en el complejo del palacio Saadabad, construido en el siglo XIX, en Teheran. Las imágenes mostraban ventanas destrozadas y muros con grietas.

Por su parte, la Media Luna Roja iraní aseguró este martes que la ofensiva estadounidense-israelí causó daños en 292 centros médicos y de ayuda humanitaria, incluidos hospitales.

El pasado domingo, el ministro de Salud, Mohamadreza Zafargandi, indicó que al menos 210 niños murieron desde que empezó la guerra.

El ministro iraní dijo que la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán va más allá de los enfrentamientos militares y «ha causado graves daños a la población civil, incluidos niños y mujeres», sin ofrecer una cifra total de muertos en el conflicto.

Irán no ha ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3.268, entre ellos 1.443 civiles. EFE

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