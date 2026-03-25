Irán denuncia la muerte de 21 sanitarios en la guerra, con 7 hospitales fuera de servicio

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Redacción Internacional, 25 mar (EFE).- Irán denunció que al menos 21 trabajadores sanitarios del país han muerto y siete hospitales han quedado fuera de servicio por los ataques de Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero.

La cifra la dio el embajador de Irán en Ginebra, Alí Bahreini, en una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que fue recogida este miércoles por la prensa iraní.

Bahreini añadió que siete hospitales «ya no están operativos», 49 centros de salud han sufrido daños y 81.000 viviendas civiles han sido destrozadas.

La Media Luna Roja iraní aseguró ayer martes que la ofensiva estadounidense-israelí causó daños en al menos 292 centros médicos y de ayuda humanitaria, incluidos hospitales.

El pasado domingo, el ministro de Salud, Mohamadreza Zafargandi, indicó que al menos 210 niños han muerto desde que empezó la guerra.

Irán no ha ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3.268, entre ellos 1.443 civiles. EFE

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