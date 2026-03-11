Irán denuncia que la resolución de la ONU es una «injusticia flagrante» contra su país

1 minuto

Naciones Unidas, 11 mar (EFE).- El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció este miércoles que la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad contra los ataques de Irán a países de Oriente Medio, que ignora los bombardeos de Estados Unidos e Israel, constituye una «injusticia flagrante» contra su país, «la principal víctima».

«Esta resolución es una injusticia flagrante contra mi país, la principal víctima de un claro acto de agresión», declaró el iraní ante el Consejo de Seguridad después de que el órgano respaldara ese documento y rechazara otro, presentado por Rusia, que instaba a «todas las partes» a detener los ataques. EFE

ecs/jco/gpv

(foto)(video)