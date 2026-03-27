Irán desafía a Trump y urge a los civiles a alejarse de los estadounidenses

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Irán exhortó este viernes a los civiles a alejarse de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, en un nuevo desafío después de que el presidente Donald Trump afirmara que las negociaciones para poner fin a la guerra «van bien».

Desde hace varios días, Trump alterna amenazas de ataques con declaraciones que anuncian el fin inminente de la guerra desatada el 28 de febrero por bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mandatario republicano pospuso «hasta el lunes 6 de abril a las 20H00, hora de Washington» su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él «a petición del gobierno iraní».

Oficialmente Teherán niega las «negociaciones», pero ha enviado a través de Pakistán, país mediador, una respuesta al plan estadounidense en 15 puntos, según una fuente anónima citada el jueves por la agencia de noticias Tasnim.

El diálogo indirecto no acalla las armas ni ha rebajado la tensión.

En su sitio Sepah News, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, tacharon de «cobardes» a las fuerzas estadounidense-israelíes porque, según ellos, «intentan utilizar sitios civiles e inocentes como escudos humanos».

«Recomendamos que abandonen urgentemente los lugares donde están estacionadas las tropas estadounidenses para que no les pase nada», advirtieron.

Además los Guardianes obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos que, según ellos, queda cerrada a los buques que vengan o se dirijan a puertos vinculados al «enemigo».

– Amenaza a hoteles –

El ejército iraní, por su parte, advirtió que los hoteles de la región que alberguen a militares estadounidenses se convertirán en objetivos.

Cuando los soldados estadounidenses «entran en un hotel (…), se convierte en estadounidense», lanzó el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.

Amenazan asimismo con continuar atacando a Israel y a bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Baréin.

El Soufan Center, con sede en Nueva York, estima que Estados Unidos se expone a cometer un error de cálculo con el «régimen ultraconservador» iraní.

Desde el inicio de la guerra, «los asesinatos de altos cargos no solo han permitido a los radicales permanecer en el poder, sino que también han marginado a la dirección política y han colocado al Cuerpo de Guardianes de la Revolución en el centro del juego», advierte este instituto especializado.

El tema domina una reunión del G7 en París, a la que se unió el viernes el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, quien muy probablemente pedirá a sus socios que colaboren en los intentos de reabrir el estrecho de Ormuz.

Pero algunos aliados están molestos. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha criticado la falta de «consulta, objetivo claro y estrategia de salida» de Washington.

– «Ningún ingreso» –

El sábado se cumplirá un mes de la guerra, que se ha extendido a todo Oriente Medio y ha alimentado los temores por la economía mundial y el suministro de petróleo y gas.

Si bien Washington parece buscar una salida diplomática al conflicto, Israel intensifica su campaña militar con nuevos ataques este viernes en el oeste del país y contra Teherán. Dice que apunta a sitios de producción de armas, «principalmente misiles balísticos».

Desde hace un mes, los bombardeos y la angustia impide a los habitantes de Teherán conciliar el sueño.

«No tengo absolutamente ningún ingreso», dice Golnar, que vivía de su tienda en línea.

«En nuestra familia (…) solo nos permitimos los gastos de subsistencia más básicos», contó.

Kaveh, un artista de 38 años, asegura que grupos vinculados a las fuerzas de seguridad han «tomado el control de las calles».

Si se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra con este régimen «estaremos condenados. Como mínimo, tendremos que abandonar Irán durante dos o tres años, porque se volverán contra nosotros», alertó.

La intensidad de los bombardeos ha causado destrozos en 120 museos y edificios históricos, según el Ministerio del Patrimonio Cultural.

En el frente libanés, se escucharon explosiones en el sur de Beirut, considerado por Israel un bastión del grupo proiraní Hezbolá.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo tras las represalias de Hezbolá contra Israel por haber matado al líder supremo iraní Alí Jamenei.

Los ataques han causado más de 1.100 muertos, según las autoridades, y más de un millón de desplazados.

La decisión del gobierno de combatir a la vez en Irán y en Líbano no cuenta con consenso.

La oposición israelí denunció el jueves combates «sin estrategia, sin los medios necesarios y con muy pocos soldados».

El ejército reconoce que necesita «fuerzas adicionales».

Según el Wall Street Journal (WSJ) y la plataforma Axios, la Casa Blanca también considera enviar al menos 10.000 soldados adicionales a Oriente Medio en los próximos días.

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