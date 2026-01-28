Irán descarta negociaciones con EEUU si no cesan las amenazas

Irán rechazó este miércoles entablar negociaciones con Estados Unidos si continúan las amenazas, después de que el presidente Donald Trump no descartara una intervención militar ante la sangrienta represión de las protestas.

Luego de que Washington desplegara un portaviones en aguas de Oriente Medio, altos funcionarios de la República Islámica han lanzado discretas gestiones diplomáticas con Estados árabes clave para recabar apoyo.

Un grupo de derechos humanos afirmó haber confirmado más de 6.200 muertes, en su mayoría de manifestantes abatidos por las fuerzas de seguridad, en una ola de protestas que sacudió al liderazgo clerical desde finales de diciembre hasta los primeros días de enero.

Activistas señalan que el balance real podría ser mucho mayor, dado que el corte de internet sigue dificultando los esfuerzos para confirmar información sobre la magnitud de la represión.

Trump no ha descartado una acción militar contra Irán en respuesta a la represión, mientras parece mantener abiertas sus opciones. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la deportación de tres exmiembros de la Guardia Revolucionaria de Irán que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

Analistas señalan que dichas opciones incluyen ataques contra instalaciones militares o golpes selectivos contra el liderazgo bajo el ayatolá Ali Jamenei, en un intento a gran escala de derribar el sistema que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sah.

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, aconsejó este miércoles a Washington que dialogue con Irán, al considerar que Teherán está dispuesto a negociar, empezando por el tema nuclear, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera.

– «Reducir la escalada» –

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió este miércoles que no habrá negociaciones entre Washington y Teherán si EEUU mantiene sus amenazas.

«Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas, demandas excesivas y cuestiones ilógicas planteadas», dijo en declaraciones televisadas.

Araqchi dijo que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y agregó que «Irán no ha buscado negociaciones».

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, dijo en una llamada el martes al presidente iraní, Masud Pezeshkian, que la monarquía del Golfo no permitirá que se lancen ataques contra la República Islámica desde su territorio.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, también habló con el primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien además es ministro de Exteriores, informaron ambas partes.

El jeque Mohammed subrayó el apoyo de Catar a «todos los esfuerzos encaminados a reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas de manera que se refuercen la seguridad y la estabilidad en la región», informó el Ministerio de Exteriores catarí.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, mantuvo llamadas por separado con Araqchi y Witkoff, añadió El Cairo.

Paralelamente, aparecieron nuevas vallas publicitarias en Teherán que muestran a Irán atacando un portaviones estadounidense y consignas de Jamenei denunciando a Washington, como pudieron ver periodistas de la AFP.

– «Nuevas dimensiones de la represión» –

En un recuento actualizado, la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber confirmado que en las protestas en Irán murió un total de 6.221 personas, entre ellas 5.856 manifestantes, 100 menores, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 transeúntes.

Pero el grupo, que cuenta con una amplia red de fuentes dentro de territorio iraní y ha seguido las manifestaciones desde el inicio, añadió que aún investiga otras 17.091 posibles muertes.

Al menos 42.324 personas han sido detenidas, señaló además la agencia.

HRANA advirtió que la represión continúa, con fuerzas de seguridad registrando hospitales en busca de manifestantes heridos, médicos que ayudaron a las personas detenidas y realizando «confesiones forzadas» que difunden por la televisión estatal.

Estos acontecimientos «ponen de relieve nuevas dimensiones de la continua represión de seguridad tras las protestas».

Por otro lado, Irán ejecutó este miércoles a un hombre detenido en abril de 2025 acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí Mosad, informó el poder judicial.

Grupos de derechos humanos estiman que 12 personas han sido ajusticiadas en la horca en ese país por cargos similares a raíz de la guerra de 12 días con Israel en junio.

