Irán desmiente al CENTCOM y niega presencia de buques estadounidenses en estrecho de Ormuz

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Teherán, 11 abr (EFE).— Irán rechazó este sábado las afirmaciones del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) sobre el supuesto despliegue de dos destructores en el estrecho de Ormuz para retirar las minas colocadas por la República Islámica durante la guerra, mientras ambos países negocian la paz en Pakistán.

«Se desmiente enérgicamente la afirmación del comandante del CENTCOM sobre el acercamiento y la entrada de embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz», afirmó el portavoz del Comando General Central Jatam al Anbia, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la televisión estatal iraní.

El portavoz castrense aseguró que la iniciativa para el tránsito de cualquier buque sigue en manos de las Fuerzas Armadas de Irán.

Sus afirmaciones se produjeron poco después de que el Comando Central estadounidense informara en un comunicado de una operación naval para retirar las minas colocadas por Irán en la estratégica vía marítima, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Según el comando estadounidense, los dos destructores —el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy— habrían transitado por el estrecho y el golfo Pérsico como parte de una misión para garantizar la seguridad del tráfico marítimo.

Este anuncio se produce después de la tregua temporal pactada el miércoles entre Estados Unidos e Irán, países que este sábado iniciaron negociaciones de paz en la capital de Pakistán.

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, restringiendo el tráfico marítimo, lo que afectó al flujo de petróleo y ocasionó la subida de los precios internacionales del crudo y los productos derivados. EFE

ash/rcf