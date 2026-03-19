Irán detiene a 138 sospechosos de vínculos con EE.UU. e Israel

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- Los servicios de seguridad iraníes anunciaron este jueves la detención de otras 138 personas por planear acciones violentas, lazos con EE.UU. e Israel o contactos con medios «hostiles», en operaciones en varias provincias que elevan la oleada de arrestos.

El Ministerio iraní de Inteligencia informó de que una operación antiespionaje lanzada a nivel nacional permitió arrestar a 69 individuos «entrenados» para disturbios callejeros y actos violentos, bajo dirección de EE.UU e Israel, según un comunicado difundido por la agencia Fars.

Añadió que durante estas intervenciones, se incautaron de 45 armas de fuego, municiones y armas blancas.

En Juzestán (oeste), seis supuestos autores de un atentado contra la sede de la gobernación de esa provincia y nueve hombres armados más fueron detenidos por planear ataques a sedes oficiales y policiales con bombas caseras y cócteles Molotov, añade la nota.

Indica que en la provincia de Sistan-Beluchistán (sur), 13 integrantes de una «red de espionaje respaldada por Israel» cayeron en acciones simultaneas, con decomiso de armas de fuego, cinco terminales Starlink y equipos de vigilancia.

Por otra parte, el jefe de seguridad interna en Alborz (norte), el general Hamid Hedavand, confirmó la captura de 41 «espías enemigos» por enviar vídeos sobre posiciones policiales a canales extranjeros «hostiles».

Entre lo incautado figuran servidores Starlink y dispositivos de telecomunicación.

Las autoridades iraníes decomisan servidores Starlink porque estos terminales satelitales permiten conexiones cifradas al internet global que eluden sus estrictas restricciones al acceso web, como los bloqueos y apagones frecuentes en crisis o protestas.

El pasado lunes, la policía iraní anunció haber arrestado a 500 personas acusadas de «compartir información» con EE.UU. e Israel, sin dar detalles sobre cuándo y dónde se produjeron estas detenciones.

El pasado sábado, las autoridades iraníes anunciaron la detención de otros 93 supuestos «alborotadores monárquicos», «espías» y «terroristas».

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores. EFE

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