Irán detiene a 466 personas por actividades contra la seguridad y apoyo a opositores

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Teherán, 24 mar (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron este martes la detención de 466 personas acusadas de socavar la seguridad nacional y de realizar actividades en redes sociales en favor de grupos opositores, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos.

“Mediante labores de vigilancia informativa y técnica, se ha identificado y detenido a 466 personas, calificadas de mercenarios y ‘vendepatrias’, vinculadas a grupos opositores al sistema (República Islámica)”, anunció el centro de información de la Policía iraní en un comunicado recogido por la agencia IRNA, en lo que constituye una de las mayores redadas de seguridad desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

La Policía afirmó que los detenidos habrían participado en acciones como difundir mensajes en redes sociales para “generar alarma social, provocar miedo y ansiedad” en la población, y realizar propaganda a favor de “enemigos”.

Además, indicó que los arrestos se produjeron en los últimos días en respuesta a lo que calificó como intentos de Estados Unidos e Israel de generar desestabilización en el país.

El comunicado no detalla la identidad de los detenidos ni el lugar donde han sido arrestados.

En 25 días de guerra, los medios iraníes han informado de más de 1.000 detenciones en todo el país, relacionadas con individuos acusados de filmar lugares sensibles, compartir contenido contrario al Gobierno en internet o “colaborar con el enemigo”. EFE

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