Irán detiene a varios políticos reformistas por sus críticas contra represión de protestas

Teherán, 9 feb (EFE).- Las autoridades iraníes detuvieron a varios miembros del Frente de las Reformas, incluida su jefa, Azar Mansouri, después de que publicaran comunicados críticos por la brutal represión de las protestas antigubernamentales, que causaron la muerte de miles de personas.

“Azar Mansouri, Ebrahim Asgarzadeh y Mohsen Aminzadeh han sido detenidos por organismos de seguridad y judiciales”, informó a última hora del domingo la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que las acusaciones contra estas personas incluyen “el intento de desestabilizar la cohesión nacional, manifestaciones contra la Constitución, colaboración con la propaganda enemiga y la creación de estructuras secretas de subversión”.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial, en un comunicado, informó de la detención de cuatro personas y de la citación de varias otras, sin identificarlas, por un “intento de desestabilizar la situación política y social del país en medio de las amenazas militares de Estados Unidos y el régimen sionista (Israel)”.

Mansouri, jefa del Frente de las Reformas desde 2023, fue detenida anoche en su casa en Qarchak, Varamin, por agentes judiciales de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, según la agencia ISNA.

Hojjat Karami, abogado de la política, dijo a la agencia ILNA que desconoce el motivo de su arresto y que, tras su detención, no ha tenido ningún contacto con ella.

El 27 de enero, Mansouri condenó en un comunicado la represión brutal de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por el deterioro de la situación económica, pero que pronto se extendieron por el país reclamando el fin de la República Islámica.

La líder reformista manifestó su “desprecio y rabia” contra aquellos que “arrasaron cruelmente con los jóvenes”.

Aunque las protestas fueron apagadas tras la muerte de miles de personas, las autoridades han continuado con arrestos de personas involucradas, así como de figuras públicas y políticas que apoyaron las movilizaciones.

En los últimos días han sido detenidos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película Un simple accidente, y los destacados activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Todos ellos habían firmado un manifiesto crítico con las autoridades iraníes por la masacre de los manifestantes, que, según el balance oficial, causó 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.961 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, además de unos 51.000 arrestos.

Entre los signatarios de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película, que se encuentra en Estados Unidos de promoción; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania; la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, y la abogada Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov.

El documento responsabiliza al líder supremo del país, Ali Jameneí, de la muerte de manifestantes y reclama un referéndum “libre y transparente”, la formación de una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica.

La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indican que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque, según Naciones Unidas, estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar. EFE

