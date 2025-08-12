Irán detuvo a 21.000 personas durante la guerra con Israel

Teherán, 12 ago (EFE).- La Policía iraní detuvo a 21.000 personas durante la guerra de los 12 días con Israel que causó más de un millar de muertos en el país persa y un aumento de la represión estatal.

El portavoz de la Policía iraní, el general de brigada Saeed Montazeralmahdi, indicó que 21.000 sospechosos fueron detenidos entre el 13 y el 24 de junio en medio del intercambio de ataques entre Teherán y Tel Aviv, informó el medio Borna.

El agente dijo que parte de las detenciones se produjeron gracias a las 7.850 denuncias ciudadanas de acciones sospechosas que se produjeron durante el conflicto, lo que “demuestra la mayor cooperación y vigilancia de los ciudadanos”.

Montazeralmahdi no ofreció información de cuántos de los detenidos siguen arrestados o han sido acusados formalmente de delitos.

El Poder Judicial iraní informó el sábado que 20 personas habían sido arrestadas por supuestamente trabajar para los servicios secretos de Israel -el Mosad- en los últimos meses, aunque matizó que algunas de ellas habían sido puestas en libertad sin cargos.

Además, al menos seis presos fueron ejecutados por colaborar con el Mosad desde el 13 de junio.

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos. EFE

