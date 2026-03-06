Irán dice en la ONU que no renunciará a su soberanía y que continuará defendiéndose

3 minutos

Naciones Unidas, 6 mar (EFE).- El embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmó este viernes que su país «nunca renunciará» a su soberanía y que seguirá «defendiéndose frente a la agresión de Estados Unidos e Israel».

Según el representante, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto y que «miles más» han resultado heridos tras los «ataques indiscriminados contra ciudades densamente pobladas y contra infraestructura civil crítica».

Entre las instalaciones atacadas, citó aeropuertos, escuelas, hospitales, mezquitas o edificios diplomáticos, que constituyen «crímenes de guerra y de lesa humanidad».

«Están lanzando bombas de 900 kilos en zonas civiles densamente pobladas. Su intención es clara: aterrorizar a la población civil, masacrar a personas inocentes y causar la máxima destrucción y sufrimiento», dijo.

El embajador detalló en un breve encuentro con la prensa en la sede de la ONU en Nueva York que «solo en un ataque a una escuela primaria de niñas en el sur de Irán, murieron 175 alumnas, muchas de ellas identificadas únicamente mediante pruebas de ADN».

«Asimismo, más de 180 niños iraníes han perdido la vida en estos ataques, mientras que más de 20 escuelas, hospitales y centros de emergencia han sido dañados o destruidos», aseveró.

Iravani precisó que también fueron alcanzadas instalaciones deportivas y campos de entrenamiento, «causando la muerte de deportistas y entrenadores».

También denunció el ataque marítimo de Estados Unidos contra un buque iraní en aguas internacionales el pasado 4 de marzo, en el que murieron cerca de 100 personas y que calificó como un crimen de guerra.

El embajador reiteró el llamado de Irán al Consejo de Seguridad «para que condene» la agresión y exigió «el cese inmediato de los ataques contra civiles e infraestructura civil».

Asimismo, subrayó que «Irán continuará ejerciendo su derecho a la legítima defensa» según el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y recalcó que sus ataques «solo se dirigen a objetivos militares, nunca a civiles ni a intereses de estados vecinos».

Iravani afirmó que Irán no busca la guerra ni una escalada, pero que «nunca cederá su soberanía».

«Nuestra antigua civilización atestigua que Irán siempre ha sido una nación amante de la paz, comprometida con la dignidad y el respeto entre las naciones. Tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestra independencia», indicó.

Asimismo, recordó que la elección del liderazgo del país seguirá «estrictamente» los procedimientos constitucionales, «sin ninguna influencia extranjera».

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó hoy un comunicado que los «ataques ilícitos» que se están produciendo en Oriente Medio están causando «un sufrimiento enorme», y pidió que se entablen «negociaciones diplomáticas serias» porque la situación «podría descontrolarse».

El jefe de la ONU ha advertido de las «múltiples consecuencias» de la guerra en Irán, donde los ataques de Israel y EE.UU. han provocado «desplazamientos internos masivos» y la subida de los precios del petróleo y del gas, que «amenaza a los más vulnerables». EFE

jco/nvm

(foto) (video)