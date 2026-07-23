Irán dice haber atacado bases de EEUU y equipamiento militar en Kuwait y Jordania

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El ejército y los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron este jueves que atacaron varias bases estadounidenses en Kuwait y destruyeron equipamiento militar de Washington en Jordania, en respuesta a los recientes ataques del país norteamericano.

En Kuwait, los Guardianes afirmaron haber golpeado la base Ali Al Salem, el Campamento Udairi y una torre de telecomunicaciones, mientras que el ejército apuntó contra el Campamento Doha, la base Alí Al Salem y el Campamento Arifjan, según declaraciones separadas de ambas fuerzas difundidas por la televisión estatal.

En otro comunicado publicado por la prensa oficial, la Guardia Revolucionaria precisó que entre los objetivos atacados en Jordania se encontraban un radar del sistema de defensa antimisiles THAAD de Estados Unidos, un sistema Patriot, un radar C-RAM y un hangar para helicópteros.

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