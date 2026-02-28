Irán dice haber atacado bases militares en Israel y el ministerio de Defensa en Tel Aviv
Redacción Internacional, 1 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber dirigido sus ataques contra varios objetivos militares israelíes en Haifa, Tel Aviv y sus alrededores, según un comunicado recogido en la agencia iraní Irna como respuesta a los bombardeos coordinados entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica.
«La tercera y la cuarta ola de la Operación Sadeq 4 se están llevando a cabo de manera continuada contra varios objetivos militares y de seguridad de los Estados Unidos y el régimen sionista», anunció el cuerpo militar iraní.
Entre estos objetivos israelíes, menciona la base naval en el puerto de Haifa y un fondeadero de barcos de guerra en Haifa, así como la base aérea Ramat David, el complejo militar Beit Shams, un centro industrial en Ishtod y una sede del ministerio de Defensa de Israel en la zona de Hakeryat, en Tel Aviv.
Precisamente en el centro de Tel Aviv se registró el impacto de un misil de la última andanada disparada desde Irán, el primero en conocerse que cae en la ciudad.
El ataque causó la muerte de una mujer y dejó una veintena de heridos, entre los cuales uno está en estado grave.
Las imágenes del lugar del impacto distribuidas por los servicios de emergencias muestran un edificio residencial de cuatro plantas destrozado por el misil, junto a otros de la misma altura con daños.
Este edificio se encuentra cerca de la sede del Ministerio de Defensa en la ciudad.
Este es el único impacto reportado por los servicios israelíes y EFE no pudo verificar de forma independiente si se produjeron más en territorio israelí, donde la censura militar impide informar sobre los impactos en infraestructuras críticas.
La Guardia Revolucionaria advirtió estar preparada para seguir con sus ataques contra Israel y los objetivos de Estados Unidos en la región.
El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado contra Irán se ha saldado con más de 200 muertes en el país persa, entre ellos el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE
The third and fourth waves of Operation Sadeq 4 are being carried out continuously against the extensive military and security targets of the United States and the Zionist regime, with more advanced missiles than Operation Sadeq 3, and with greater precision and ferocity.
The Zionist army naval base in Haifa Port, the regime’s warship anchorage in Haifa, the Ramat David Air Base, the regime’s Ministry of War in the Hakeryat area, the Beit Shams military-industrial complex, and the Ishtod Military Industries Center are at the center of the targets during the third and fourth waves.
In order to expand and deepen the war, the Revolutionary Guards are prepared to attack the enemy’s fixed and mobile targets in the region with Iranian missiles and drones in a managed manner.
The evil enemies of the Iranian nation should know that the future waves will be more fragile and will be carried out many times more frequently than Operation Sadeq 3,