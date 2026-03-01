Irán dice haber lanzado nuevo bombardeo con «éxito» contra países del Golfo y Kurdistán

Redacción Internacional, 1 mar (EFE).- El Ejército iraní ha anunciado que ha lanzado un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí.

“Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán bombardearon con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí“, señala un comunicado de la institución militar.

“Todos los centros militares enemigos en la región estarán al alcance de los aviones de combate de la Fuerza Aérea”, advierte el comunicado del Ejército persa.

El comunicado no concreta los posibles daños que han causado estas acciones militares.

Tras el ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, Teherán ha lanzado también ataques contra el país hebreo y algunos de los países vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak provocando daños que aún no han podido ser cuantificados de manera oficial.

Estos ataques también han provocado el cierre del espacio aéreo en esta zona donde se encuentran algunos de los hubs aeroportuarios más importantes del mundo. EFE

