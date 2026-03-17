Irán dice haber lanzado nuevos ataques a Israel y objetivos estadounidenses en el Golfo

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Redacción Internacional, 17 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) aseguró haber lanzado este martes una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel, así como contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, y afirmó haber empleado el misil balístico Haj Qasem.

«La Guardia Revolucionaria Islámica utilizó hoy por primera vez el misil avanzado Haj Qasem en una operación sorpresa. Los ataques tuvieron como objetivo cuarteles generales y bases en cuatro países de la región que fueron el origen de los recientes ataques contra Irán», señaló la agencia de noticias iraní Fars.

Este misil de fabricación iraní tiene un alcance de 1.400 kilómetros con una ojiva que pesa 500 kilos.

La misma fuente detalló que se llevaron a cabo ataques contra objetivos en las ciudades israelíes de Beit Shamish, Tel Aviv y Jerusalén, así como contra bases estadounidenses de Al-Udeid en Catar, en la de Ali Al-Salem en Kuwait, la de Isa en Bahrein y también la de Fujairah en Emiratos Árabes, y en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

La guardia revolucionaria iraní dijo, además, haber usado en su ofensiva los misiles «Fatah», «Emad» y «drones destructivos».

Según Fars, que cita a la Guardia Revolucionaria, estos ataques forman parte de la llamada «59 oleada de la Operación Promesa Verdadera 4» y fueron dedicados a «los mártires de la industria aeroespacial».

El Ejército israelí anunció este martes una nueva «oleada de ataques a gran escala» contra infraestructura del régimen iraní en todo Teherán.

Estos nuevos ataques, anunciados en un breve comunicado por las fuerzas armadas israelíes, se producen después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, comunicara la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, en los bombardeos de anoche contra el país persa.

Las autoridades iraníes no han confirmado hasta el momento la muerte de Lariyani. EFE

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