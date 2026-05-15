Irán dice haber recibido mensajes de EEUU que muestran su disposición a continuar negociando

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo este viernes que su gobierno ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que la administración del presidente Donald Trump afirma querer continuar las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Lo que se dijo sobre que Estados Unidos rechazó la propuesta iraní o la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense fue hace unos días, cuando el señor Trump tuiteó y dijo que era inaceptable», explicó Araqchi a los periodistas en la capital india.

«Pero después de eso, volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo», añadió.

El ministro está en la capital india, donde participa desde el jueves en una reunión de los BRICS.

Araqchi también aseguró que está abierto a cualquier apoyo, incluido el de China, para resolver el conflicto.

«Mantenemos unas relaciones muy buenas con China, somos socios estratégicos y sabemos que los chinos tienen buenas intenciones. Por lo tanto, cualquier iniciativa por su parte que pueda apoyar la diplomacia sería bienvenida», aseguró.

A pesar de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, la guerra, iniciada el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones económicas.

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