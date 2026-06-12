Irán dice no haber tomado una decisión sobre un acuerdo inminente anunciado por Trump

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Irán aseguró este viernes que aún no ha tomado ninguna decisión sobre un acuerdo inminente para poner fin a la guerra anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien incluso mencionó una posible firma «este fin de semana».

El magnate republicano retiró así el jueves su amenaza de lanzar nuevos ataques contra la república islámica, al asegurar que se había encontrado un punto común.

«Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días… probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa», afirmó Trump en el Despacho Oval.

Sin embargo, la diplomacia iraní aseguró poco después que Teherán aún no ha decidido si firmará.

«Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo», aseguró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, a los medios estatales.

La agencia de noticias Tasnim apuntó que el presidente estadounidense ya anunció 38 veces en los últimos dos meses que un acuerdo de paz entre las partes era inminente.

«Hasta que Irán se pronuncie sobre la posibilidad de un acuerdo, cualquier noticia de Trump al respecto debe considerarse igual que sus declaraciones anteriores», añadió la agencia.

Trump incluso había dicho que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aprobó ese «acuerdo marco muy sólido» y sugirió que su vicepresidente, JD Vance, lo firmará posiblemente «este fin de semana».

Pero no dio ningún detalle sobre su contenido, salvo que garantizará una reapertura del estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, y evitará que Irán se dote de armas nucleares.

Esta esperanza de resolución del conflicto, y por lo tanto de una reapertura de Ormuz, provocó este viernes una caída en los precios del petróleo.

Hacia las 02H30 GMT, el barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, cedió un 1,11% hasta los 89,37 dólares.

Tranquilizados, los mercados asiáticos también celebraron por la mañana, con el índice Nikkei de Tokio avanzando casi un 4% y el Kospi de Seúl disparándose más de un 7%.

– Terminal petrolera amenazada –

El jueves, Trump prometió golpear «muy fuerte» a Irán por la noche, al amenazar en particular con «tomar la isla de Jark», su principal terminal petrolera.

Pero «teniendo en cuenta que las conversaciones (…) han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes», anunció más tarde en su red Truth Social que había «cancelado los ataques».

Egipto instó en un comunicado publicado el jueves por la noche a Washington y Teherán a aprovechar esta «oportunidad» de un acuerdo para poner fin a la guerra.

El alto el fuego en Oriente Medio, que entró en vigor el 8 de abril, se respetó en general hasta el fin de semana pasado, pero en los últimos días hubo una marcada reanudación de las hostilidades, más de tres meses después del inicio del conflicto.

El ejército estadounidense informó que, durante la madrugada del jueves, atacó «centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea».

Irán respondió lanzando una veintena de misiles contra una base estadounidense en Azraq, Jordania, de los cuales todos fueron interceptados, y volvió a atacar a las monarquías del Golfo con drones.

– Ormuz cerrado –

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, ha sido el centro de las tensiones.

Tras los nuevos ataques estadounidenses, la autoridad marítima iraní anunció su cierre total «hasta nuevo aviso», mientras que hasta entonces se autorizaba el paso de una veintena de buques al día.

Irán lo mantiene bloqueado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, mientras que Estados Unidos, a su vez, impone un cerco a los puertos iraníes.

El conflicto se reanudó el domingo cuando Irán lanzó misiles contra Israel, por primera vez desde el inicio de la frágil tregua, en represalia por los ataques israelíes contra Beirut.

Teherán, patrocinador del movimiento libanés Hezbolá, insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio incluya a Líbano, cuyo destino Washington quiere discutir por separado.

Israel había respondido a los misiles iraníes, antes de que los dos enemigos anunciaran una suspensión de las hostilidades, tal como Trump lo pidió en ese momento.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán. Desde entonces, Israel bombardea el país vecino con la intención de «eliminar» al movimiento chií.

Las operaciones israelíes han causado la muerte de más de 3.700 personas, principalmente en el sur del país, donde su ejército ocupa ahora parte del territorio.

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